Более сотни участников соберет парад байкеров в Витебске

13 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Мотосезон в Витебске сегодня откроется парадом байкеров и мотошоу, сообщил корреспонденту БЕЛТА президент мотоклуба "Псы дорог" Илья Заболотников.

Участниками зрелищного события станут более сотни байкеров из Витебской области, Минска, Могилева, приедут и российские гости из Смоленска. Точкой сбора назначено Вороновское кольцо под Витебском. Перед началом движения сотрудники Госавтоинспекции проведут инструктаж по технике безопасности, в 13.30 колонна в сопровождении экипажей ГАИ начнет движение по маршруту пр.Московский - ул.Ленина - ул.Я.Купалы.

В конечной точке в 14.00 начнется конкурсно-развлекательная программа. Мотоциклисты будут демонстрировать свое мастерство в состязаниях на самый громкий выхлоп, фигурное вождение, самую медленную езду и других. Не останутся в стороне и зрители, которым организаторы предложат поучаствовать в различных силовых и мотоциклетных конкурсах. Вечером выступят рок-команды из Витебска и Минска.

Вместе с тем начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц напомнил, что в стране с целью предупреждения ДТП с участием мототранспорта проводится республиканская профилактическая акция "Открой сезон без нарушений!" . Ситуация с травматизмом водителей и пассажиров двухколесных транспортных средств ежегодно обостряется в апреле-мае. Представитель ГАИ призвал мотоциклистов открыть сезон безопасно и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. -0-