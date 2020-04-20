Более тысячи мест предложат наниматели Минска на электронной ярмарке вакансий 23 апреля

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Минтруда и соцзащиты 23 апреля проведет электронную ярмарку вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете.

Электронная ярмарка вакансий будет доступна на сайте http://e-vacancy.by. Услуга предлагается всем жителям Беларуси и значительно сокращает период поиска работы. В мероприятии примут участие 14 организаций Минска: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", ОАО "Керамин", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Криница", ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга", ГП "Минсктранс" (шесть филиалов), УП "Минскводоканал", РУП "Белмедпрепараты". Будет предложено более 1 тыс. вакансий.

Соискатели с 10.00 до 12.00 смогут ознакомиться с вакансиями, режимом и условиями труда, задать нанимателям интересующие вопросы и получить консультации, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия доступ к вакансиям сохранится, так как все актуальные предложения по трудоустройству будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by.

Электронная ярмарка вакансий - форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени.-0-