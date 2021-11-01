Более тысячи работников здравоохранения Гомельской области прошли курс оздоровления за 9 месяцев

1 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В январе-сентябре этого года 1058 работников учреждений здравоохранения Гомельской области прошли курс оздоровления и санаторно-курортного лечения. Это втрое больше, чем в январе-сентябре 2020-го, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Как отметили в отраслевом профсоюзе, свыше 80% прошедших курс оздоровления (871 человек) воспользовались услугами "Белпрофсоюзкурорта".

Более половины путевок в профсоюзные здравницы (443) приобрели для членов профсоюза с удешевлением за счет средств областного комитета БПРЗ и первичных профсоюзных организаций. На эти цели обком и первички направили на Br102,2 тыс. больше, чем в прошлом году.

Около 30% путевок (264) выделены работникам учреждений здравоохранения за счет средств фондов государственного и социального страхования, центров оздоровления и санаторно-курортного лечения населения. 164 путевки (18,8%) члены профсоюза приобрели за собственные средства.

Как рассказали в Гомельском обкоме БПРЗ, самым популярным среди оздоровившихся в этом году стал расположенный в Рогачевском районе санаторий "Приднепровский". В эту здравницу приобрели 44,3% путевок от общего количества.

В отраслевом профсоюзе обратили внимание, что в сложившейся эпидситуации первички учреждений здравоохранения области проявили должное внимание вопросам оздоровления членов профсоюза, направлению их в санатории для восстановления здоровья. Работникам, перенесшим COVID-19, путевки предлагали в первую очередь.-0-