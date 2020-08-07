Более тысячи студотрядовцев Минска соберет 8 августа STUDFEST

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация БРСМ проведет 8 августа молодежный фестиваль для участников студенческих отрядов STUDFEST 2020, сообщили БЕЛТА в комитете.

Участниками фестиваля, который пройдет в Парке дружбы народов, станут более тысячи студотрядовцев.

Любой желающий сможет показать свои танцевальные возможности в зонах Just Dance и "Караоке для ног". Любители компьютерных игр сразятся за титул лидера в интерактивной зоне "Геймер". Скорость реакции и стратегическое мышление можно опробовать в играх "Гигантская дженга и тетрис", любители хоккея и футбола покажут свою сноровку в настольном спорте, а меткость проверят во время игры с кольцами. Для демонстрации вокальных данных откроется зона караоке. Самые яркие эмоции можно будет запечатлеть на зоне Speed foto.

Организаторы подготовили для участников фестиваля специальные стикеры, которые будут выдавать на каждой интерактивной зоне. И каждый получит подарок от БРСМ, а три счастливчика получат подарочные сертификаты.

На протяжении всего фестиваля на сцене будут выступать белорусские артисты, кавер-бэнды и приглашенные гости.-0-