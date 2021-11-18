Больница №4 Гомеля и Чечерская ЦРБ возвращаются к обычному режиму работы

18 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская городская клиническая больница №4 и Чечерская центральная районная больница возвращаются к обычному режиму работы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Больница №4 в четвертую волну коронавируса была полностью перепрофилирована для лечения пациентов с COVID-19 - это 250 коек. Главный врач Сергей Толкачев рассказал, что в режиме инфекционного учреждения больница работала порядка 70 дней. "Процесс перехода в обычный ритм включает выписку и перевод ковидных пациентов в другие лечебные учреждения, а также комплекс санитарных противоэпидемических мероприятий, чтобы предупредить даже минимальную вероятность заражения этой инфекцией пациентов, которые будут обращаться к нам за медицинской помощью", - подчеркнул руководитель.

Сергей Толкачев

После большой уборки и дезинфекции первых пациентов по терапевтическому, кардиологическому профилям в привычном ритме больница будет готова принять уже в воскресенье.

В штате больницы порядка 300 человек, и практически все были задействованы в оказании помощи пациентам с коронавирусом. В беседе с журналистами главврач обратил внимание, что борьба с COVID-19 требует от медработников достаточно серьезного напряжения, физических и моральных сил. По словам Сергея Толкачева, четвертая волна оказалась непростой : "Но она была не первая. У нас было время чему-то научиться и работать спокойно, без надрыва. То есть люди знали, что они должны были делать, и выполняли свою работу качественно, на хорошем уровне. Мы все время имели возможность оказывать медицинскую помощь в полном объеме".

Руководитель добавил, что с начала пандемии в больнице усилили систему подачи кислорода. "Когда мы работали в плановом режиме, такой потребности и такого расхода кислорода не было. Однако реалии диктуют свои условия. Когда выяснилось, что кислородотерапия - один из важных факторов борьбы с ковидной инфекцией, были приняты меры, чтобы обеспечить учреждение дополнительными кислородными точками, кислородными концентраторами. Приобретена также специальная аппаратура, которая позволяет транспортировать кислородозависимых пациентов, например, на диагностические манипуляции", - рассказал он.

В Чечерской центральной районной больнице с началом четвертой волны пандемии для пациентов с COVID-19 отвели 53 койки (общий коечный фонд 137 единиц). "Было перепрофилировано полностью терапевтическое отделение на 45 коек, задействовали 8 коек инфекционного отделения. Кроме того, помощь оказывали и на 6 койках отделения реанимации. Сейчас уже все пациенты либо выписаны, либо переведены в другие учреждения здравоохранения Гомельской области", - отметил главный врач Чечерской ЦРБ Андрей Табаньков.

Прежде чем отделения вернулись к обычному ритму, работники провели дезинфекцию, генеральную уборку, смену белья.

"На сегодня полностью восстановлен плановый режим оказания медицинской помощи, работаем с диспансеризацией пациентов, с плановой госпитализацией, увеличиваем операционную активность, оказываем весь спектр медицинских услуг. Отделения обеспечены всем необходимым и работают в штатном режиме", - констатировал главврач.

Кроме того, в Чечерской больнице идут работы для установки аппарата КТ. "В настоящее время пациенты направляются на КТ в основном в Гомель - а это 60 км. Когда КТ начнет работу у нас, мы сможем более оперативно проводить диагностику в экстренных ситуациях. КТ - первый этап диагностики по всем заболеваниям легких. Это особенно актуально в ситуации с COVID-19", - убеждена заведующая рентгенологическим отделением Ольга Немцева.

Аппарат КТ будет на 128 срезов. "Это позволит обеспечить максимальную диагностику, будет увеличена скорость ее прохождения, пациенты будут получать меньшую лучевую нагрузку", - уточнила завотделением. Главный врач добавил, что для работы на новом аппарате проходят обучение два врача и три лаборанта.-0-

Фото Сергея Холодилина