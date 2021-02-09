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09 февраля 2021, 17:40

Больницы Гродненской области продолжают возвращаться к обычному режиму работы

Фото из архива
Фото из архива
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9 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области больницы продолжают возвращаться к обычному режиму работы. Об этом сегодня во время вручения наград студентам-медикам, принимавшим деятельное участие в стабилизации эпидситуации в регионе, сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, передает корреспондент БЕЛТА.

Ситуация с коронавирусом в Гродненской области улучшается. Отмечается тенденция снижения заболеваемости COVID-19, хотя при этом есть незначительный рост острых респираторных инфекций. Положительные прогнозы развития ситуации позволяют продолжить поэтапное перепрофилирование коек в больницах региона.

"В Гродно, в частности, ранее к обычному режиму работы вернулась городская клиническая больница №3. Также с 8 февраля в полном объеме по профилю работает 4-я городская клиническая больница. Здесь принимают пациентов кардиологического, гинекологического профиля и других, работают по экстренной хирургии", - отметила Людмила Кеда.

Сейчас дезинфекция и другие подготовительные мероприятия проводятся в отделениях университетской клиники.

Продолжается в области и вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививают медработников. В ближайшие дни в регион доставят еще около 2 тыс. доз вакцины для медиков и педагогических работников.

Кроме того, продолжается сбор заявок от жителей региона, кто хотел бы пройти вакцинацию. Записываются люди достаточно активно. Списки формируются на базе поликлиник области. Вакцинация жителей региона начнется при поступлении следующих партий вакцины.

Сегодня благодарности и грамоты вручили студентам Гродненского государственного медицинского университета, принимавшим деятельное участие в стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе и сдерживании распространения коронавирусной инфекции. В практическом здравоохранении во время второй волны коронавируса работали более 300 студентов вуза. Задействованы они были в качестве волонтеров, среднего медперсонала, работников выездных бригад и сотрудников колл-центра. Некоторые из них и сейчас продолжают оказывать помощь. Еще более чем из 100 добровольцев сформирован так называемый резерв. Награды по инициативе практического здравоохранения получили свыше 40 студентов, наиболее отличившихся в этой работе.-0-

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