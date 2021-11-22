Больницы в Славгороде, Краснополье и Дрибине возвращаются к оказанию плановой помощи

22 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Центральные районные больницы Краснополья, Дрибина и Славгорода возвращаются к оказанию плановой помощи с сегодняшнего дня. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

"После всех необходимых процедур по дезинфекции к обычному режиму работы возвращаются районные больницы в Краснополье, Дрибине и Славгороде. Пациенты с коронавирусом из этих учреждений здравоохранения будут проходить лечение в межрайонных центрах, - отметил Александр Старовойтов. - Кроме этого, более 120 коек Могилевской областной клинической больницы вернулись к плановой работе. Это отделения хирургического, гематологического, ревматологического и офтальмологического профилей".

В ближайшее время к профильной работе вернется и ортопедическое отделение Могилевской больницы №1. "Могилевская городская больница скорой медицинской помощи во время четвертой волны коронавирусной инфекции продолжала свою работу в штатном режиме. Там выделялись койки под работу с теми пациентами, у кого во время исследований был обнаружен COVID-19", - отметил начальник главного управления по здравоохранению.

По словам Александра Старовойтова, работа по выведению коечного фонда учреждений здравоохранения региона в штатный режим работы будет продолжаться. "Этому сопутствует снижение уровня заболеваемости коронавирусом в регионе", - подчеркнул он.

Так, в Славгородской ЦРБ для пациентов с COVID-19 было выделено 60 коек и 9 реанимационных. "Сейчас уже таких коек нет, все три отделения вернулись к обычной работе. Поликлиника уже около двух недель работает в штатном режиме, для пациентов с вирусными инфекциями выделен один кабинет, - рассказала главный врач Славгородской ЦРБ Елена Аксенова. - Мы видим, как снижается количество заболевших. И благодаря этому мы смогли полностью вернуться к плановой работе".

Всего в Могилевской области функционируют 62 больницы. Количество коек в регионе составляет почти 11 тыс. Из них для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и пневмониями было выделено почти 3 тыс. коек.-0-