Болото Дикое в Беловежской пуще очистят от поросли и кустарников

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" болото Дикое очистят от древесно-кустарниковой растительности. Работы намерены завершить до начала сезона размножения у пернатых. Такая информация опубликована на официальном сайте нацпарка, сообщает БЕЛТА.

Вплоть до 1980-х годов все болото Дикое выкашивалось. Сельчане вручную заготавливали сено для домашнего скота, что тормозило развитие сукцессионных процессов. Когда люди перестали косить, болото стало зарастать. Негативно на ситуацию влияет и сеть мелиоративных каналов. "Экстремальные погодно-климатические условия в вегетационные периоды на протяжении десятков лет способствовали снижению уровня стояния болотных вод и созданию благоприятных условий для зарастания открытых участков болота древесно-кустарниковой растительностью. По проекту международной технической помощи ПРООН-ГЭФ "Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ" планируется очистить и восстановить около 50 га территории Дикого", - отметили в научном отделе нацпарка.

Ученые обратили внимание, что на болоте обитает множество редких животных и растений, в том числе находящаяся на грани исчезновения вертлявая камышевка. Ее численность в последнее десятилетие неуклонно снижается: привычные зоны обитания зарастают молодой порослью и кустарниками. "В качестве экспериментальной площадки для скашивания выбран участок болота, где в 1996 году была самая высокая плотность вертлявой камышевки. Это было ядро популяции, но молодая поросль ольхи, березы и заросли кустарника как бы отодвинули птиц с этого места. По результатам учетов уже в 2019 году вертлявой камышевки на этой территории выявлено не было", - пояснили выбор в научном отделе.

Дикое - одно из крупнейших в Европе низинных болот мезотрофного типа, сохранившееся в относительно ненарушенном состоянии. Большую часть территории занимают открытые угодья, среди них располагаются многочисленные лесные острова. Болото формирует и поддерживает гидрологический режим в регионе и национальном парке "Беловежская пуща".-0-