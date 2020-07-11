Большой гала-концерт - первый день праздника в Александрии

Во время концерта

11 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/ Большим гала-концертом завершился первый день республиканского праздника "Купалье" в Александрии, передает корреспондент БЕЛТА.

С приветственным словом к гостям праздника обратился Президент Беларуси Александр Лукашенко. После этого на сцену вышли звезды белорусской, украинской и российской эстрады. С творческими номерами выступили Анатолий Ярмоленко, группа Аура, певица Ирина Билык и другие.

"Я очень рад в это непростое время быть здесь с вами. Я очень люблю ваш край", - отметил во время выступления певец Николай Гнатюк.

Яркие перформансы и спецэффекты сопровождали выступления Саши Немо и Евгения Ермолковича. Кроме этого на сцену в Александрии вышли молодые таланты Беларуси.

Приятным сюрпризом для гостей праздника стало выступление российского исполнителя Дениса Майданова.

Весь концерт был построен на истории лирического героя, который проходит этапы взросления и становления личности: от детства и до взрослого человека.

В завершении первого дня праздника в Александрии для зрителей подготовили лазерное шоу и большой салют.-0-

ФОТОФАКТ: Гала-концерт "Моя Александрия" Более 110 тыс. гостей и участников приехали в этом году на республиканский праздник "Купалье".