Бондарь: молодежи предстоит продолжить героическую историю страны

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежи предстоит продолжить героическую историю страны, заявил министр культуры Юрий Бондарь на вручении паспортов граждан Беларуси юным представителям Минской областной организации БРСМ. Церемония прошла в Национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня, в День Конституции, вы получаете самый важный документ в вашей жизни и можете более осознанно оценить, что вы - граждане замечательной страны со своей героической историей, которую именно вам предстоит продолжить", - сказал министр.

Он отметил, что Минская область богатейшую историю и культуру, неповторимую природу, развитую промышленность и сельское хозяйство. "Минщина восхищает удачным сочетанием классики и современности, своим убранством и гармоничным слиянием с природным ландшафтом. Самобытный Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, уникальный памятник архитектуры - Несвижский замок, символы трагедии и невероятного мужества белорусского народа Хатынь и Курган Славы известны далеко за пределами Беларуси", - добавил он.

"Но главное достояние области - талантливые и гостеприимные люди и вы, молодое поколение Минщины. Все вместе вы формируете тот крепкий нравственный стержень, который позволяет укреплять и прославлять область, вносить весомый вклад в социально-экономическое развитие Беларуси", - подчеркнул Юрий Бондарь.

Министр культуры поздравил юношей и девушек, среди которых отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад. Ребята после получения паспортов поучаствовали в тематическом квесте, посвященном празднованию 25-летия со дня принятия Конституции, в котором проверили свои знания истории современной Беларуси и становления института президентства. Завершился квест молодежным флешмобом "Беларусь в моем сердце" - совместным запуском шаров в виде цифры 25 в небо.-0-