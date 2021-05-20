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20 мая 2021, 16:58

Борьба с COVID-19, новые проекты, сквер студентов-медиков - Соловей ответил на вопросы в ГомГМУ

Геннадий Соловей во время встречи. Фото newsgomel.by
Геннадий Соловей во время встречи. Фото newsgomel.by
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20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. О борьбе с распространением коронавирусной инфекции, строительстве новых промышленных и социальных объектов, создании сквера студентов-медиков шла речь сегодня на встрече председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья с профессорско-преподавательским составом и студентами Гомельского государственного медицинского университета, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед встречей губернатор ознакомился с лабораторией практического обучения медуниверситета. Ее модули оснащены оборудованием, манекенами, медизделиями, которые позволяют студентам уже с первых курсов приобретать навыки действий и манипуляций в условиях, максимально приближенных к реальным. Ребята отрабатывают все этапы и элементы.

На встрече Геннадий Соловей поблагодарил и студентов, и преподавателей вуза за то, что они активно включились в борьбу с коронавирусом, за создание мобильных волонтерских отрядов, которые работают в том числе и в красных зонах.

В продолжение темы COVID-19 прозвучал вопрос из зала об оценке уровня оказания медпомощи больным с коронавирусной инфекцией. Геннадий Соловей отметил, что в начале пандемии были определенные вопросы и по СИЗам, и по дезсредства, и по другим аспектам. Их удалось решить. Работу медработников председатель облисполкома оценил положительно. "Врачи первыми столкнулись с проблемой COVID-19, взяв удар на себя. И не спасовали", - сказал он.

Председатель облисполкома акцентировал внимание: здоровье людей - приоритетное направление государственной политики. "За последние два года в развитие сферы здравоохранения нашего региона вложено немало средств. Например, в Гомеле открыта новая поликлиника с самым современным оборудованием, в больницах устанавливаются КТ, другие аппараты. Сейчас идет строительство корпуса Гомельской больницы скорой медицинской помощи - в нем будет сконцентрировано самое современное оборудование", - привел примеры Геннадий Соловей. Не остаются без внимания и районы: завершается реконструкция больницы в Хойниках, в планах - Чечерская ЦРБ.

Однако развитие социальной сферы во многом зависит от развития экономики, подчеркнул губернатор. Он рассказал о важных проектах, которые реализуются на Петриковском ГОКе, Мозырском НПЗ, Добрушской бумажной фабрике. "Сейчас уже прорабатываем другие крупные проекты. Задача - расширить производственную сферу. У нашей области большой промышленный потенциал", - обратил внимание руководитель региона.

Шла речь и о сотрудничестве области с разными странами. "Сегодня в онлайн-режиме была открыта международная выставка "Весна в Гомеле". Интерес к форуму проявили свыше 20 государств", - констатировал председатель облисполкома. По его словам, с каждым годом список партнеров региона расширяется, "однако важно, чтобы готовность к совместной работе отражалась не только в документах, но и в конкретных делах". Геннадий Соловей добавил, что международное сотрудничество позволяет обмениваться опытом в различных сферах - от административного управления до сельского хозяйства.

Губернатор отметил также большую роль инвестиций, инноваций во всех сферах. "Есть интересные идеи у ректората медуниверситета. Мы готовы их поддержать за счет инновационного фонда", - сказал он.

В диалоге с председателем облисполкома студенты поднимали и другие темы. Например, предложили назвать зеленую зону перед университетом сквером студентов-медиков - как знак поддержки медицинского сообщества. "Если есть такое желание, мы поддержим. Например, тематическая площадка создана студентами перед БелГУТом. Поэтому вашу инициативу тоже готовы рассмотреть", - заверил Геннадий Соловей.

Прозвучал на встрече вопрос о том, есть ли и могут ли быть переданы университету дополнительные помещения для занятий спортом. Эту тему проработают с "Гомсельмашем", у которого есть спортивная база со стадионом, бассейном, другими площадками, рассмотрят на перспективу и другие варианты.

Ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома подчеркнул, что поддержка вуза на уровне облисполкома позволяет решать стратегические вопросы развития. "Среди тем, которые сегодня обсуждались, - вопросы материально-технической базы, закупки необходимого оборудования для подготовки студентов, большего вовлечения их в клинический процесс. В перспективе стоит обсуждать и новые корпуса, потому что мы растем, количество студентов увеличивается, в том числе и иностранных", - отметил он в беседе с журналистами.

"С интересом выслушал о том, какие проекты реализуют в Гомельской области, в том числе и в сфере медицины. Встреча получилась очень легкой. Подобные диалоги полезны для всех сторон. У нас, студентов, есть возможность напрямую задать вопрос руководству области, а у облисполкома - услышать то, что волнует молодежь", - поделился впечатлениями студент третьего курса Даниил Листопад.-0-

Фото newsgomel.by

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Теги
вирус встречи вузы Гомель Гомельская область Соловей студенты
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