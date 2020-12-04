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04 декабря 2020, 13:51

Борьба с COVID-19, соцпроекты и ЧС - в Гомельской области работают более 2 тыс. волонтеров БОКК

Фото из архива
Фото из архива

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста помогают по различным направлениям более 2 тыс. волонтеров, сообщила сегодня на пресс-конференции к Международному дню добровольцев член Совета Республики, председатель региональной организации БОКК Алла Смоляк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Волонтерское движение - движущая сила организации. Это те люди, которые делятся с другими частичкой своей души и сердца. Только в Гомельской области помогают более 2090 волонтеров. Они объединены в 160 групп", - отметила Алла Смоляк.

Большинство добровольцев - молодежь (71%). Однако все активнее в движение включаются и люди пожилого возраста, которые накопили достаточный жизненный опыт и хотят быть полезными обществу, обратила внимание председатель организации.

Волонтеры заняты во всех сферах деятельности БОКК. "Они оказывают медицинскую, социальную помощь и уход на дому, участвуют в реагировании на чрезвычайные и кризисные ситуации, помогают в распространении знаний о международном гуманитарном праве, обучают и информируют население", - рассказала Алла Смоляк.

С новыми вызовами столкнулись добровольцы в 2020 году. Один из них - распространение коронавирусной инфекции. В области более 170 волонтеров помогают одиноким, пожилым и находящимся на самоизоляции с доставкой продуктов, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов и рецептов. С начала распространения COVID-19 добровольцы региона выполнили более 7 тыс. таких визитов.

Вели и продолжают эту работу волонтеры и с людьми без определенного места жительства. "Это и разъяснение правил эпидемиологической безопасности, и выдача антисептиков, мыла", - уточнила Алла Смоляк. В местах массового пребывания людей представители БОКК раздали 75 тыс. информационных буклетов.

"Помогаем также средствами индивидуальной защиты, антисептическими средствами, оборудованием и т.д. медицинским и социальным учреждениям. В целом областная организация Белорусского общества Красного Креста во взаимодействии с партнерами и спонсорами оказала с начала распространения коронавирусной инфекции помощь учреждениям почти на Br400 тыс.", - подчеркнула сенатор.

В сентябре этого года Красный Крест оперативно развернул пункт помощи евреям-хасидам на нейтральной полосе между Украиной и Беларусью. Были организованы точки обогрева, предоставлены горячий чай, еда, пледы.

Начальник организационно-кадрового отдела областной организации БОКК Артем Карпенко добавил, что в регионе созданы и действуют три отряда быстрого реагирования - в Гомеле, Мозыре и Жлобине. "Они помогают при экстремально высоких и низких температурах, паводках и других чрезвычайных ситуациях, дежурят на массовых мероприятиях", - отметил он.

Добровольцы региона участвуют в реализации социальных сервисов и проектов. "Волонтеры БОКК работают в образовательных центрах "Социальное репетиторство" для детей, находящихся в СОП, в творческих мастерских, обслуживают "полки добра", на которых можно оставить нескоропортящиеся продукты для нуждающихся", - привел примеры Артем Карпенко.

Сегодня на пресс-конференции назвали имена победителей регионального конкурса "Волонтер года - 2020". Председатель областного волонтерского совета Федор Зубенко рассказал, что всего в оргкомитет поступило более 50 заявок. "Самому младшему - 16 лет, самому старшему - 79. Впервые появилась номинация "Волонтер года-онлайн", - уточнил он. В результате волонтером - лидером года признана Татьяна Матросова из Гомеля, волонтером года по профилактике COVID-19 - Алеся Юрчик из областного центра. Всего заслуженные награды получат победители в 11 номинациях.

Алла Смоляк также напомнила, что в Беларуси рассматривается законопроект о волонтерской деятельности, в котором предусмотрены различные преференции для добровольцев.-0-

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