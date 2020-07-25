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25 июля 2020, 14:56

БПХО получит кредит под гарантию правительства для полной загрузки мощностей

Фото из архива
Фото из архива

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение получит кредит под гарантию правительства для полной загрузки мощностей. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения БПХО, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Это серьезное, мощное предприятие, которое задает определенную политику в своей области. И хотя сегодня мощности его загружены не полностью, предприятие работает. И главное - в нынешних условиях мы сохранили коллектив, не прирастают на складах запасы готовой продукции. Сегодня, чтобы загрузить все производственные мощности, предприятию требуется поддержка со стороны государства на закупку материалов и сырья. И этот вопрос может быть решен: есть механизм оказания помощи в рамках указа №143. Они получат кредитные средства под гарантию правительства", - отметил Юрий Назаров.

Благодаря этому в сентябре БПХО должно выйти на полную загрузку мощностей. "А это в свою очередь и полная занятость, и достойная зарплата", - подчеркнул вице-премьер.

Получив в свое время поддержку со стороны государства, БПХО провело масштабную модернизацию. Однако, как заметил Юрий Назаров, нельзя останавливаться на достигнутом, иначе могут обойти конкуренты. "Если не будет постоянной модернизации, вы отстанете, это очевидно. Масштабная модернизация не нужна, она уже проведена, а вот точечно обновлять производство необходимо постоянно", - сказал он.

Юрий Назаров считает важным наращивание экспорта продукции в европейские страны. Сегодня БПХО поставляет на рынки Европы порядка 10% выпускаемой продукции.

Вице-премьер также пообщался с работниками предприятия. Один из вопросов касался того, как планируется поддерживать многодетные семьи.

"Это приоритетное направление нашей политики. Об этом постоянно говорит и Президент. В очередной раз подчеркнул он это и на совещании с руководством экономического блока страны. И в первую очередь продолжится поддержка жилищного строительства для многодетных семей", - отметил Юрий Назаров.

У вице-премьера поинтересовались возможностью использования электроэнергии для нужд отопления после введения БелАЭС.

"В первую очередь мы будем стимулировать повышение потребления электроэнергии со стороны населения, а также заниматься модернизацией ЛЭП, на которые ляжет более высокая нагрузка. Насколько экономически целесообразно переделывать существующие коммуникации под электричество - нужно серьезно просчитывать", - подчеркнул Юрий Назаров.

Вице-премьер также посетил филиал ЗАО "Атлант" - Барановичский станкостроительный завод, где ознакомился с производством и пообщался с трудовым коллективом.-0-

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Барановичи кредит правительство предприятие
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