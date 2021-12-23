Бранцевич: наша общая задача - сократить разрыв в развитии регионов

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша общая стратегическая задача - сократить разрыв в уровне развития регионов и качестве жизни людей. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, выступая с докладом в Гродненском облисполкоме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Татьяна Бранцевич напомнила, что указом главы государства №481 о важнейших параметрах прогноза на 2022 год доходы населения определены одним из компонентов экономического роста. Поэтому центральное место среди KPI (ключевые показатели эффективности) руководителей регионов занимают заработная плата и собственные доходы местных бюджетов. "В части зарплаты, во-первых, необходимо обеспечить устойчивую занятость, а, во-вторых, соблюдать формулу ее реального роста: с опережением инфляции и синхронно с производительностью труда. Обеспечить в перспективе сверхдоходы для местных бюджетов способно совершенствование деловой среды. Сегодня мы работаем над упрощением регуляторики для малых предприятий, оптимизацией и переводом в электронную форму административных процедур, расширением каналов доступного финансирования", - отметила заместитель министра экономики.

По мнению Татьяны Бранцевич, создание новых мест-магнитов для капитала и рабочей силы в районах и городах 80 плюс (с населением от 80 тыс. человек) станет реальной альтернативой столице, областным центрам в части занятости, источников доходов, качества и доступности услуг.

"Это положительно скажется на развитии остальных районов, поскольку близость сильного центра, качественная транспортная и социальная инфраструктура значительно повышают привлекательность территории для инвестиций, ведения бизнеса, жизни людей", - подчеркнула заместитель главы экономического ведомства.-0-