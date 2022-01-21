Бранцевич: устойчивость развития региона зависит от эффективности предприятий и инвестиционной модели

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устойчивость развития региона напрямую зависит от эффективности действующих предприятий и его инвестиционной модели. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич по итогам рабочей поездки в Бобруйск и участия в заседании горисполкома об итогах социально-экономического развития за 2021 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Устойчивость развития любого региона напрямую зависит от эффективности действующих предприятий. Успешное решение этой задачи потребует концентрации на двух направлениях. В краткосрочном периоде - на финансовом оздоровлении организаций. Не разобравшись с "плохими кредитами", невозможно видеть развитие, зарабатывать прибыль и выплачивать конкурентную зарплату. На перспективу следует разработать бизнес-планы предприятий с мерами по снижению издержек и конкретными маркетинговыми стратегиями. Сделать акцент на продажах высокомаржинальной продукции, сокращая выпуск малоприбыльной линейки товаров", - сказала Татьяна Бранцевич.

Она подчеркнула, что выход производств на высокую рентабельность - это веский аргумент для потенциальных инвесторов в пользу реализации своих инициатив. Некоторые перспективные идеи и предложения по Бобруйску, например, уже глубоко проработаны и поэтому в большей степени готовы к запуску.

Татьяна Бранцевич напомнила, что в 2021 году завершен первый этап запуска нового инвестиционного цикла, приняты изменения и дополнения в ключевые документы: законы об инвестициях и СЭЗ, которые позволяют выстроить по-новому работу с инвесторами.

"Необходимо разумно и точечно привлекать инвестиции в такие проекты, которые максимально задействуют потенциал и производительные силы региона, подключить сюда в рамках кооперации малый и средний бизнес. Это дополнительные рабочие места и доходы для бюджета, которые помогут эффективно решать волнующие граждан вопросы социальной сферы и повышать уровень комфорта жизни в регионе в целом", - резюмировала замминистра.-0-