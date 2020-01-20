"Бреставтодор" планирует ремонт и реконструкцию восьми мостов

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. РУП "Бреставтодор" планирует в 2020 году провести ремонт и реконструкцию восьми мостов, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Большинство объектов включено в сформированный Министерством транспорта и коммуникаций перечень из более 30 мостовых сооружений страны, требующих первоочередного ремонта. Крупнейшим из них является автодорожный мост через Западный Буг в районе погранперехода Домачево-Словатичи. Сейчас разрабатывается проект, приступить к строительным работам планируется в четвертом квартале. Финансирование строительства будет осуществляться на паритетных началах: половину необходимых средств выделит республиканский дорожный фонд, половину предоставит Польша.

В конце первого полугодия планируется завершить реконструкцию моста через реку Пина в Пинске, после чего мостостроители намерены приступить к реконструкции левой части (брестское направление) моста через Днепровско-Бугский канал. Работы рассчитаны на 2020-2021 годы. Во втором квартале также начнется реконструкция моста через реку Ясельда, который расположен на 46-м км дороги Р8 Лунинец - Пинск. Работы будут вестись за счет кредитов банка.

В перечень объектов по капитальному ремонту на текущий год включены четыре объекта. Во втором квартале начнут ремонтировать мост через реку Щара на автомобильной дороге, соединяющей Барановичи и Ляховичи. Примерно в это же время начнется ремонт моста через канал Огинского на 57-м км автодороги Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин. В третьем квартале планируется приступить к ремонту моста через реку Лань дороги М10 в Лунинецком районе. Объект является переходящим на следующий год. Финансирование работ будет вестись из республиканского дорожного фонда.

А вот капитальный ремонт моста через реку Гривда под Ивацевичами (так называемый панковский мост) уже начался. Сооружение закрыли для проезда транспорта, рабочие филиала МСУ №3 ОАО "Мостострой" приступили к разборке мостового полотна. Местные органы власти совместно с Госавтоинспекцией разработали схему маршрутов объезда. Закончить работы планируется в сентябре текущего года. Стоимость объекта оценивается в Br3,4 млн. Средства также будут выделены из республиканского дорожного фонда.

Панковский мост был возведен в 1952 году и уже не соответствует нормативным требованиям по габаритам и грузоподъемности для дорог III категории. После капремонта сооружение сохранит свою длину - 57 м, но его общая ширина увеличится почти вдвое - с 8,1 до 15,3 м. За счет усиления существующих и возведения новых опор и пролетных строений увеличатся габариты моста, а нагрузка будет доведена до нормативной. Помимо расширения проезжей части проектным решением предусмотрена пешеходная зона: появятся тротуары, перильное и дорожное ограждения, лестничные сходы в начале и конце сооружения.

Всего в Брестской области насчитывается 416 мостов и путепроводов общей протяженностью 16,5 тыс. пог.м. Подавляющее большинство мостовых сооружений (86%) построено четверть века назад и более. В том числе 189 сооружений старше 50 лет.-0-