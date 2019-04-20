Брестчане во время субботника работают на объектах, возведенных к тысячелетию города

20 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте во время республиканского субботника благоустраивают объекты, возведенные к тысячелетию областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель облисполкома Анатолий Лис вместе с работниками структурных подразделений областного исполнительного комитета трудится на территории строящейся средней школы в Заречном микрорайоне Бреста. Также брестчане приводят в порядок Западный обход, Кобринский мост, Парк тысячелетия, Городской сад, Брестскую крепость и другие объекты.

"Ориентируемся, что в этом году в субботнике примут участие более 400 тыс. человек, будет заработано более Br1 млн. Половину оставшихся в распоряжении области средств направим прежде всего на благоустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны. Это особенно значимо в год 75-летия освобождения Беларуси. Деньги будут выделены и на другие цели, в том числе на подготовку детских лагерей к летнему сезону", - сказал Анатолий Лис.

По словам губернатора, апрельские субботники для белорусов стали доброй традицией. "Мы всегда весной наводим порядок. В Брестской области уже высажено множество деревьев, кустарников и цветов, и дальше продолжим работу. Мы должны заниматься этим, и прежде всего приучать к такому труду молодое поколение", - подчеркнул он.

К трудовой акции присоединились жители всех районов области. Например, в Барановичах сегодня высаживают сквер на улице Бадака, молодежь очищает от мусора участок возле мемориального комплекса "Урочище Гай". В Пинске основными объектами акции выбраны детский парк, набережная реки Пина, лесопарковая зона между микрорайонами Солнечный и Радужный. В Ивацевичском районе приводят в порядок парки и скверы, создаются цветочные композиции к 500-летию города, благоустраивают мемориальный комплекс партизанской славы "Хованщина". В Ляховичском районе кипит работа в бывших усадьбах в деревнях Нача и Грушевка, парковом ансамбле Репихово.

В субботнике принимают участие местные органы власти, трудовые коллективы учреждений, организаций, предприятий, независимо от формы собственности, учебные заведения, расположенные на территории области, общественные объединения "БРСМ", "Белая Русь", профсоюзы и иные общественные организации.-0-