"Брестоблимущество" продало на торгах в "черную пятницу" около трети выставленных объектов

9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Брестоблимущество" провел сегодня торги недвижимостью - продано около трети объектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

Торги проводились как в формате классического аукциона, так и посредством электронной площадки. Возможностями последней воспользовались пять покупателей. Всего выставлялось 27 объектов в Ганцевичском, Дрогичинском, Ивановском, Ивацевичском, Каменецком, Кобринском, Ляховичском, Малоритском и Столинском районах. Восемь помещений - четыре бани, два сельских клуба, библиотека и Дом культуры - обрели новых владельцев.

Самым дорогим лотом стало здание бани в деревне Ляховичи Ивановского района, цена на которое была снижена на 80%. Объект за Br2,3 тыс. приобрел местный житель. Новый собственник намерен сохранить назначение сооружения. Шесть объектов ушли с молотка за одну базовую величину с увеличением на 5% (1 БВ сейчас равна Br27). А вот стоимость клуба в деревне Гута Ганцевичского района выросла в ходе торгов в семь раз, до Br200. К слову, объект продавался с 2017 года. Новый владелец планирует использовать здание под жилье.

Самый старый из проданных объектов - Дом культуры в деревне Городец Столинского района. Его пытались продать 18 раз, начиная с 2014 года.

"Мы довольны результатами торгов. Все объекты давние, в целом по ним было проведено 283 аукциона. А сейчас они получат вторую жизнь", - отметил первый заместитель председателя комитета Дмитрий Булыга.

"Брестоблимущество" намерено продолжить такую практику продаж. Традиционно комитет проводит торги по вторникам и пятницам.-0-