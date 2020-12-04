"Брестоблимущество" выставит на торги в декабре более 50 объектов

4 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Брестоблимущество" планирует к продаже на торгах в декабре более 50 объектов недвижимости, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета Павел Манько.

Основная масса неиспользуемого госимущества предлагается к продаже через электронные торги на площадке БУТБ. Более сорока объектов являются коммунальной собственностью, остальные - республиканской. Примерно треть - выставляются на торги впервые. В их числе четыре хранилища и арочное укрытие бывшего военного городка в Березовском районе по цене от Br10 тыс. до Br101 тыс. Аукцион запланирован на 11 декабря.

Первым объектом, который ушел с молотка в этом месяце, стало здание фельдшерско-акушерского пункта в деревне Первомайск Столинского района. Единственный участник торгов приобрел его за одну базовую величину (1БВ - Br27).

"Сейчас мы завершаем подготовку к аукциону по объектам, которые ранее неоднократно пытались безуспешно продать. Вероятнее всего он пройдет 22 декабря. Намечается около 20 объектов стоимостью в одну базовую величину. В основном это небольшие по площади здания в сельской местности - бани, клубы, котельные. Аукционная история некоторых из них тянется три-четыре года. Для них это, можно сказать, последний шанс. Дальше их скорее всего ожидает снос", - сказал председатель комитета.

Безусловно, столь радикальная мера не относится к историко-культурным ценностям, а такие в перечне предметов аукционов тоже есть. Например, сегодня в очередной раз выставлен на торги комплекс строений бывшего дворца Радзивиллов в деревне Полонечка Барановичского района. Цена на княжескую усадьбу снижена на 80% от начальной стоимости и составляет Br19,2 тыс.

В Дрогичинском районе предпринимают новую попытку вовлечь в хозяйственный оборот здание главного корпуса бывшего спиртзавода в агрогородке Закозель. Построенная в 1906 году винокурня имеет статус историко-культурной ценности и является частью усадебно-паркового ансамбля, принадлежавшего дворянскому роду Ожешко. Трехэтажная кирпичная постройка площадью почти 2 тыс. кв.м считается образцом промышленной архитектуры начала ХХ века. Стартовая цена объекта - Br224,7 тыс. Электронные торги назначены на 28 декабря.-0-