Брестская область намерена инвестировать в модернизацию МТФ Br160 млн

2 апреля, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в строительство, ремонт и модернизацию молочно-товарных ферм в этом году планируют инвестировать Br160 млн. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель облисполкома Юрий Шулейко во время открытия нового молочно-товарного комплекса в ОАО "Видомлянское" Каменецкого района, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году порядка 35 зданий МТФ будем или реконструировать, или строить. В том числе будет и несколько комплексов такого уровня, как в ОАО "Видомлянское". Работы планируются практически во всех районах области. Всего на строительство, ремонт и модернизацию молочно-товарных ферм мы выделяем порядка Br160 млн из различных источников. В Брестской области надой на корову сейчас составляет почти 18,5 кг - это самый высокий показатель по стране", - сказал губернатор.

Новый молочно-товарный комплекс на 1200 голов за околицей агрогородка Видомля вырос за полтора года. Здесь может разместиться фактически половина дойного стада хозяйства. Комплекс представляет собой инновационную автоматизированную ферму, состоящую из четырех коровников и здания доильного зала, оснащенного современным оборудованием от ведущих европейских производителей. Реализация инвестиционного проекта обошлась в Br19,8 млн. Это кредитные ресурсы и собственные средства сельхозпредприятия, в том числе краткосрочные займы ОАО "Савушкин продукт" и Брестского мясокомбината. Генподрядчиком на объекте выступило ОАО "Полесьежилстрой".

Юрий Шулейко поздравил тружеников "Видомлянского" с вводом в строй новой МТФ и выразил уверенность, что такая фабрика молока, где внедрены самые передовые технологии, внесет значимую лепту в развитие сельхозпредприятия и Каменецкого района в целом. "Строя такие комплексы, мы вкладываем в производство аграрного сырья высочайшего качества, его дальнейшую переработку и лучшие молочные продукты. А это не только хорошие условия труда для работников сельского хозяйства, но и достойная заработная плата, экспорт продукции, возврат валюты, имидж нашей страны", - отметил он.

За прошлый год в "Видомлянском" произвели 13,5 тыс. т молока, или 103,4% к уровню прошлого года. Средний удой на корову увеличился на 122 кг, до 6365 кг. Почти все молоко реализовано сортами "экстра" и "высший". Новая МТФ открывает перед местными животноводами новые горизонты.-0-