Брестская область почти в 1,5 раза нарастила экспорт в страны дальней дуги

6 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Брестской области в январе-октябре текущего года почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го нарастили экспорт в страны дальней дуги. Об этом сообщил журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис сегодня во время торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Объем экспорта юго-западного региона за 10 месяцев составил $2,1 млрд. Продукция отгружалась в 105 стран мира. В частности, на 15,4% выросли поставки в Европейский союз, почти в полтора раза - в страны дальней дуги (Африку, Азию, Австралию и Океанию). В полтора раза по сравнению с прошлым годом увеличился экспорт в Китай, в январе-октябре туда отправлено продукции на $28,5 млн.

Анатолий Лис отметил, что рынок КНР производители Брестской области активно начали осваивать несколько лет назад. "Это большой и перспективный рынок, интересный для нас, особенно касаемо поставок продовольствия. Наши крупные производители, такие как Барановичская птицефабрика "Дружба", Брестский мясокомбинат, Березовский мясоконсервный комбинат, получили лицензии и поставляют туда продукцию. Нацелены в дальнейшем осваивать китайский рынок более значительными темпами", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома.

Наибольший объем товаров с брестской маркой отправляется в Россию, Польшу, Казахстан, Украину, Германию, Литву. В основном за рубеж область поставляет молочную, мясную, рыбную продукцию, овощи, рапсовое масло, щебень, плиты ДСП, пило- и лесоматериалы, детские игрушки. В январе-октябре предприятия региона открыли девять новых рынков сбыта, начали отгружать продукцию в Афганистан, Бангладеш, Гвинею, Кабо-Верде, Кот-д`Ивуар, Нигер, Руанду, Сирию, Эль-Сальвадор.-0-

В Брестской детской областной больнице начинают строить новый корпус Благодаря увеличению площадей в медицинском учреждении улучшатся условия пребывания маленьких пациентов и их родителей. Часть отделений переедет в новый корпус: количество коек останется прежним, а места станет больше.