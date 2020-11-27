Брестская областная больница планирует закупить два модуля для кислородного концентратора

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская областная клиническая больница в условиях борьбы с пандемией COVID-19 увеличит мощность стационарного кислородного концентратора. Об этом сообщил сегодня журналистам главный врач областной клинической больницы Александр Карпицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас имеется свой завод по производству кислорода. Это кислородный концентратор, он расположен на территории больницы. Мы уже начинаем работать над тем, чтобы увеличить его мощность. Сейчас он состоит из шести модулей, которые вырабатывают из воздуха кислород. Мы видим необходимость в приобретении хотя бы еще двух таких модулей", - сказал Александр Карпицкий.

Необходимый сейчас медицине стационарный кислородный концентратор закуплен за средства областного бюджета и работает в клинике с 2006 года. Его мощность - 480 куб.м кислорода в минуту, который получается путем фильтрации атмосферного воздуха. Пока этого достаточно для нужд учреждения. В качестве резерва иногда используется привозной медицинский кислород в баллонах.

"Мы спокойно работаем, потому что у нас есть с чем работать. Но, думая на перспективу, планируем на следующий год закупить еще несколько модулей. В том числе один - за счет экономии средств, выделенных по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина". Стоимость одного модуля составляет более 50 тыс. евро", - сказал главный врач.

По его словам, в больнице имеется полуторамесячный запас средств индивидуальной защиты, антисептиков, дезрастворов. Для лечения тяжелых больных есть 327 точек подключения кислорода - на сто больше, чем в первую волну пандемии. Есть также 48 аппаратов искусственной вентиляции легких, 13 наркозно-дыхательных аппаратов. Для пациентов с COVID-19 зарезервирована треть коечного фонда больницы.-0-