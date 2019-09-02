Брестская областная и окружные избирательные комиссии сформированы в максимальном составе

2 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялось совместное заседание президиума областного Совета депутатов и облисполкома по вопросу образования областной и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие председатель облисполкома Анатолий Лис и председатель облсовета Юрий Наркевич, представители общественных объединений и политических партий, средств массовой информации. Заседание шло в режиме видеоконференции, на связи в студиях городов и районов находились члены рабочих групп. Такие группы были созданы в каждом гор- и райисполкоме. Они изучали деловые и личностные качества граждан, выдвинутых в состав окружных избирательных комиссий, и представили свои предложения по кандидатурам.

Как сообщил начальник главного управления организационно-кадровой работы облисполкома Сергей Тимошук, в состав областной избирательной комиссии были выдвинуты 19 представителей. В том числе четыре кандидатуры предложили политические партии, 11 - общественные объединения. "В этой связи предлагается образовать Брестскую областную избирательную комиссию по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания в максимальном количестве в составе 13 человек", - предложил Сергей Тимошук.

После персонального обсуждения каждой кандидатуры участники заседания утвердили состав облизбиркома. В него вошли представители трех партий (КПБ, Республиканской партии труда и справедливости, Белорусской партии левых "Справедливый мир"), общественных объединений (ветеранов, РОО "Белая Русь", Белорусского союза женщин, Белорусского союза офицеров, ФПБ, Белорусского фонда мира, Белорусского общества Красного Креста). Утверждены четыре кандидатуры, выдвинутые гражданами путем подачи заявлений. Мандат доверия получили педагог, инженер, замдиректора торговой организации, медсестра станции переливания крови, специалисты облвоенкомата и областного объединения профсоюзов, несколько работников госорганов.

Первое организационное заседание областной избирательной комиссии состоится уже завтра, 3 сентября.

В максимальном составе в количестве 13 человек были сформированы все 16 окружных избирательных комиссий области.-0-