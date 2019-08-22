Брестский облисполком потребовал от "АйПауэр" вернуть деньги в инновационный фонд

22 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский облисполком потребовал от ООО "АйПауэр" вернуть взятые в инновационном фонде средства на строительство аккумуляторного завода. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис во время пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно условиям договора, заключенного с "АйПауэр" на выделение средств инновационного фонда Брестского облисполкома по реализации и финансированию проекта, предприятие должно было осуществить ввод в эксплуатацию аккумуляторного завода до 31 июля 2019 года. В противном случае средства, использованные организацией по договору, должны быть возвращены.

"2 августа облисполком сделал запрос о ходе завершения реализации проекта. Поскольку компания не выполнила свои обязательства по договору (проект не был реализован в указанный срок), облисполком отказался от выполнения своих обязательств, 14 августа уведомил "АйПауэр" о прекращении договора и потребовал вернуть средства в инновационный фонд в добровольном порядке в течение месяца с даты уведомления", - сказал Анатолий Лис.

Он отметил, что вопрос строительства аккумуляторного завода находится на контроле не только местных, но и республиканских органов управления, в том числе Совета Министров, Администрации Президента. "Завод с нарушением экологических, иных норм, которые существуют в Беларуси, введен не будет. Здесь другого быть не может. Такая позиция общая, она выработана", - подчеркнул губернатор.

Распоряжением председателя Брестского облисполкома от 14 июня строительство аккумуляторного завода в свободной экономической зоне "Брест" было остановлено до устранения недостатков. Производственную деятельность в настоящее время ООО "АйПауэр" не осуществляет.

Для получения заключения экологической экспертизы предприятию необходимо было дополнительно подтвердить проектные показатели. Однако нормативы по источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по газоочистным установкам показали превышение, поэтому в выдаче заключения заводу было отказано. Компания несколько раз подавала документы для прохождения экологической экспертизы, результатов последней пока нет.-0-