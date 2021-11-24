Брестский облисполком проработает с Минэнерго проект строительства соцобъекта в Белоозерске

24 ноября, Белоозерск /Корр. БЕЛТА/. Брестский облисполком проработает с Министерством энергетики проект строительства в Белоозерске социального объекта. Такое предложение высказал сегодня председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко во время посещения Березовской ГРЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Березовская ГРЭС - градообразующее предприятие в Белоозерске. В городе проживают около 12 тыс. человек. Многие из них - бывшие и нынешние работники станции. В Белоозерске есть три школы, колледж, больница. "Объективно для жителей города нужна еще инфраструктура. Здесь много детей. В городе недостаточно оздоровительной инфраструктуры для такого количества населения. Мы задумываемся, как совместно с руководством Министерства энергетики и ГРЭС запроектировать социальный объект, который пригодится для проведения различных спортивных мероприятий", - сказал Юрий Шулейко.

Губернатор отметил, что с руководством Минэнерго планируется обсудить проектно-сметную документацию, возможности реализации проекта. "Речь идет о здоровье человека. В том числе мы говорим о кадрах, которые нужны на ГРЭС и других предприятиях Березовского района", - подчеркнул Юрий Шулейко.

Председатель Брестского облисполкома и министр энергетики Виктор Каранкевич ознакомились с работой Березовской ГРЭС, стратегией ее развития и реализацией инвестиционного проекта. Также они встретились с трудовым коллективом станции.-0-

Фото Вадима Якубёнка