Каранкевич: реализация инвестпроекта на Березовской ГРЭС идет по графику

24 ноября, Белоозерск /Корр. БЕЛТА/. Реализация инвестиционного проекта на Березовской ГРЭС идет в соответствии с графиком. Об этом сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Березовская ГРЭС - одна из крупнейших электростанций в Беларуси и самая мощная в Брестской области. Вырабатываемую теплоэнергию используют для обогрева ближайших населенных пунктов. Электрическая энергия используется внутри Брестской области и поставляется в другие регионы страны. "Важность этого объекта с учетом работы БелАЭС повышается. Есть состав оборудования, которое будет постоянно находиться в работе (так называемый горячий резерв) и производить электроэнергию для области. Также определенный состав оборудования будет в холодном резерве для обеспечения надежной работы энергосистемы, в том числе в составе пиково-резервных источников с учетом различных режимов работы БелАЭС", - пояснил Виктор Каранкевич.

Министр энергетики и председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко ознакомились с работой Березовской ГРЭС, стратегией ее развития и реализацией инвестиционного проекта. На станции устанавливают электрокотел и паровые газомазутные котлы, строится пиково-резервный источник.

"Строительство осуществляется в соответствии с графиками и находится в активной фазе. В 2022 году эти объекты должны быть введены в эксплуатацию. Всего установленная мощность пиково-резервных источников на Березовской ГРЭС составит около 250 МВт, это пять высокоманевренных машин. Общая мощность в целом по энергосистеме будет составлять 800 МВт", - рассказал министр энергетики.-0-

Фото Вадима Якубёнка