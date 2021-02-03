Брестский технопарк рассчитывает на двукратное увеличение числа резидентов

3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Число резидентов Брестского научно-технологического парка в ближайшие годы может увеличиться более чем в два раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор технопарка Дмитрий Макарук.

Здание технопарка сейчас находится на очередном этапе реконструкции - его площади будут увеличены почти вдвое до 20 тыс. кв.м. Проект реализуется с применением современных, в том числе умных технологий. "К концу этого - началу следующего года мы выходим на сдачу помещений и будем туда приглашать и существующих, и новых резидентов, чтобы им было комфортно с учетом тех льгот, которые дает белорусское законодательство", - сказал Дмитрий Макарук.

Сейчас в главном инкубаторе малого предпринимательства Брестского региона зарегистрировано 69 резидентов. Планируется, что по мере заполнения новых площадей их число достигнет 180.

В настоящее время в технопарке среди прочих реализуют проект, связанный с внедрением технологий Четвертой промышленной революции. При этом директор технопарка является одним из страновых экспертов по перенятию корейского опыта по созданию так называемых умных фабрик немецкой индустрии 4.0. "Суть в том, чтобы мы подтягивали технологии, которые уже применяют передовые страны и в которых мы имеем хороший ресурс - интеллектуальный, человеческий. За счет этого резиденты технопарка уже реализуют проекты, связанные с робототехникой, цифровым производством, использованием инструментов IT в медицине, сельском хозяйстве", - отметил руководитель технопарка.

Дмитрий Макарук - один из 310 делегатов, которые будут представлять Брестскую область на Всебелорусском народном собрании. Программу социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, которую будут обсуждать на форуме, он считает "довольно жесткой и динамичной. "Программа охватывает то, что мы делали в предыдущий период в сферах инноваций, цифровой экономики, умных городов, и попадает в тренд, экономические потребности. Мы надеемся, что новой пятилетней программой этому будет дан дополнительно зеленый свет, и резиденты и Брестского и других технопарков в стране смогут реализовать свои наработки, проекты еще более эффективно", - поделился ожиданиями директор Брестского технопарка.-0-