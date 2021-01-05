Брестскую область на ВНС представят 184 депутата местных Советов

5 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестскую область на VI Всебелорусском народном собрании представят 184 депутата местных Советов - областного, городского и районного уровней, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Брест, Барановичи и Пинск со своими представителями от депутатского корпуса определились до Нового года. Районы выбрали кандидатов сегодня. В частности, Дрогичин на ВНС делегирует шесть депутатов местных Советов. "Выдвигали кандидатов на совместном заседании оргкомитета и президиума районного Совета депутатов. На внеочередной сессии райсовета депутаты проголосовали за предложенных людей, - сказал председатель районного Совета депутатов Леонид Карпович. - Выбирали делегатов среди достойных людей, разного возраста и профессий".

В списке - учитель сельской школы, электромеханик местного филиала "Белтелеком", главный врач райбольницы, председатель сельисполкома, директор строительной организации, лесничий. К ним присоединятся еще два человека, которых выберут общественные организации. Вместе делегаты определят темы, в обсуждении которых на ВНС заинтересован Дрогичинский район.

"Одним из предложений района может быть отказ от избрания депутатов сельских Советов, вместо этого выбирать только главу администрации. Сельсоветы отличаются друг от друга по количеству населения. В некоторых из них немного жителей, а по закону в сельсовете должно быть минимум 11 депутатов. Если поделить на округа, то там получится всего по 60-80 избирателей. Это очень мало", - пояснил позицию Леонид Карпович.

Брестская область делегирует на VI Всебелорусское народное собрание 310 человек - представителей депутатского корпуса и общественных организаций.-0-