БРПО передала подарки воспитанникам Ганцевичской вспомогательной школы-интерната

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня аппарат Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации в рамках акции "Наши дети" посетил Ганцевичскую вспомогательную школу-интернат, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель ЦС БРПО Александра Гончарова.

"БРПО уже четвертый год подряд посещает Ганцевичскую вспомогательную школу-интернат. Традиционно мы привозим не только подарки для учреждения образования, сладкие угощения, но и обязательно подарки, сделанные руками пионеров. В этом году, поддержав инициативу лидеров детской палаты, воспитанникам школы были переданы подарочные елочные игрушки от победителей конкурса "Новогодний бум", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, БРПО с теплотой и заботой окружает детей всех категорий, но особое внимание уделяется воспитанникам интернатных учреждений. "Отрадно, что с каждым годом в таких учреждениях детей становится все меньше. И нам особенно важно подарить им радость, улыбку в эти праздничные дни", - отметила Александра Гончарова.

Аппарат ЦС БРПО вместе с воспитанниками школы-интерната окунулись в атмосферу волшебного праздника, приняли участие в новогоднем приключении "Чудеса на Новый год!". А Дедушка Мороз подготовил сладкие подарки и оргтехнику для ребят.

В завершение дня прошла "Встреча на все 100" с активистами Ганцевичского района. Пионеры задавали волнующие вопросы лидеру БРПО, делились традициями празднования Нового года и планами на 2022 год.-0-