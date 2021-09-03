БРСМ Минска организует 6 сентября праздник для детей в коррекционно-развивающем центре

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актив Минской городской организации БРСМ подарит 6 сентября праздник для детей в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, сообщили БЕЛТА организаторы из Союза молодежи.

Праздник приурочен к началу учебного года, а также ко дню образования Белорусского республиканского союза молодежи.

"Традиционно столичная организация Союза молодежи в этот день делает добрые дела. Минские волонтеры подготовили развлекательную программу и конкурсы для 21 ребенка. Наш отряд "100личный СЛОН" имени Героя Социалистического Труда Юрия Никулина из Белорусского государственного университета культуры и искусств славится своей креативностью - ребятам точно понравится", - заверили в городской организации.

Дети поучаствуют в увлекательных мастер-классах, смогут сделать аквагрим, раскрыть в себе навыки сыщика, таланты танцора. За море ярких эмоций и гигабайты веселых фото будут отвечать ростовые куклы, которые проведут танцевальные флешмобы.

В завершении развлекательной программы дети получат подарки и праздничный торт от столичного актива БРСМ.-0-