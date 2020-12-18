БРСМ планирует реализовать в 2021 году четыре трудовых проекта

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре республиканских трудовых проекта планирует реализовать Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ в 2021 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, командир РШСО Надежда Шаховская.

"Сегодня мы дали старт циклу обучающих мероприятий по подготовке командиров, комиссаров - руководителей четырех трудовых проектов, запланированных к реализации в 2021 году. По-прежнему приоритетным остается трудовой проект "Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости". На строительстве социальных объектов Островца планируется работа сводного студенческого строительного отряда из 100 человек. Мы продолжим наш совместный трудовой проект с ЗАО "Атлант". Есть предварительные договоренности о работе на предприятии сводного студенческого производственного отряда из 200 бойцов", - рассказала Надежда Шаховская.

По ее словам, на стадии подписания находится трудовой проект "Орленок" на базе Всероссийского центра "Орленок", где будет трудиться совместный российско-белорусский студенческий педагогический отряд, а в январе состоится запуск молодежного патриотического трудового проекта "Зимний маршрут". Его прототипом стал проект Российских студенческих отрядов "Снежный десант".

"Предполагается, что во время "Зимнего маршрута" на территории Витебской, Могилевской и Гродненской областей бойцы студенческих отрядов окажут пожилым людям шефскую помощь в расчистке снега на частных дворовых территориях, колке и складировании дров, другой хозяйственной работе. Одним из важных пунктов реализации проекта станет уход за памятниками и обелисками в белорусской глубинке, а также создание общего дневника-архива историй ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла из разных районов", - отметила командир РШСО.

Кроме того, бойцы отряда будут проводить профориентационную работу со школьниками, рассказывать о своих учреждениях высшего образования и профессиях, которые можно приобрести по окончании вузов. "Зимний маршрут" включает целый комплекс мероприятий. Механизм реализации данного проекта планируют обсудить с 18 по 20 декабря во время республиканского обучающего семинара "Школа подготовки руководителей трудовых проектов.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. В текущем году Республиканский штаб студенческих отрядов реализовал трудовые проекты "Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости" и "Атлант 2020". В рамках круглогодичной трудовой занятости школу студотрядовского движения прошел 24 471 человек. В составе студотрядов трудоустроены 23 995 человек, индивидуально - 476.-0-