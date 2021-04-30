30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущие медработники оказали помощь ветеранам и одиноким людям, сообщили БЕЛТА в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения.

В ходе акции "Заботой согреваются сердца", которую проводит профком учащихся Белорусского государственного медколледжа дважды в год, адресную социальную помощь получили одинокие пожилые люди Октябрьского района Минска.

За волонтерами-первокурсниками были закреплены 10 ветеранов и одиноких граждан, инвалидов I и II группы. Информацию о них предоставила Октябрьская районная организация Белорусского общества Красного Креста.

На протяжении апреля будущие медработники оказывали своим подопечным помощь в уборке жилых помещений и мойке. Ребята убеждены, что делать добрые дела благородно, а милосердие - одно из главных качеств медицинского работника.-0-