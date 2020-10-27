Бугров: органы местного управления и самоуправления должны тесно контактировать с обществом

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы местного управления, самоуправления и общественность должны научиться тесно контактировать друг с другом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров на диалоговой площадке по теме повышения роли местного управления и самоуправления, которая состоялась сегодня в Минске.

"За период обсуждения этого вопроса поступило много предложений от представителей разных слоев общественности. Это приятно и дает возможность свести воедино материал по проблеме, которую важно рассмотреть. Ведь есть государство и народ, а органы местного управления и самоуправления - основное связующее звено между ними. Они должны плотно взаимодействовать друг с другом, связь должна стать крепче. У людей есть предложения по совершенствованию условий в местах, где они живут. Просьбы общественности по вопросам улучшения благоустройства города, улицы или даже двора должны быть услышаны властью и рассматриваться, поэтому диалоговая площадка сегодня организована именно для обсуждения вопроса совершенствования и возможности качественного изменения этих структур", - отметил Андрей Бугров.

В обсуждении члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и Мингорсовета, представители различных сфер и отраслей жизни страны, общественных объединений также затронули тему однопалатного или двухпалатного парламента, актуальность Конституционного суда, партий и проведения единого дня выборов.

Диалоговые площадки проходят для обсуждения важных вопросов с целью услышать позицию и предложения каждого, чтобы произвести корректировку норм действующего законодательства в разрезе поручения главы государства.-0-