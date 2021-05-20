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20 мая 2021, 13:59

Бурого медведя заметили в биосферном резервате "Прибужское Полесье"

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. На территории биосферного резервата "Прибужское Полесье" зарегистрированы следы пребывания бурого медведя, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

Сенсационная встреча (а бурого медведя на юго-западе Беларуси не наблюдали последние 150 лет) произошла на днях. "На протяжении более 30 лет мы постоянно мониторим территорию резервата. 16 мая наши сотрудники зарегистрировали свежие медвежьи следы - впервые за всю историю наблюдений. А вчера поступила информация от охотников: во время ночной охоты в тепловизоры они видели медведя вживую. Особь крупная, больше трех лет. Получается, что фактически он держится здесь уже несколько дней", - рассказал ученый.

Бурый медведь - самый крупный представитель хищных животных лесной Европы. Краснокнижника заметили в так называемых Меднянских лесах, примечательных своими островными ельниками. Глухие, мрачные лесные массивы, которые люди обходят стороной, служат зверю хорошей защитой. Судя по следам, косолапый интересовался пасеками, рапсовыми посевами и местами временного складирования отходов птицефабрики. Подходил он и к государственной границе.

По версии ученых, с одинаковой долей вероятности это может быть пришелец как из украинско-польских Карпат, где есть небольшая популяция медведей, так и белорусского Поозерья. Сотрудники института и местные натуралисты продолжат мониторить ситуацию с косолапым мигрантом. Хотя, скорее всего, не найдя себе пары, зверь покинет здешние места.

В настоящее время в "Прибужском Полесье" зарегистрировано 65 видов диких млекопитающих. Ни на одной другой особо охраняемой природной территории Беларуси нет такого видового многообразия. Более того, по резервату проходит своеобразный коридор пополнения фауны. "Почти 10 лет назад впервые для страны мы отметили здесь золотистого шакала, еще раньше - серого ушана. Если медведь встретит пару, он спокойно сможет тут жить и размножаться. И это будет очень хорошей новостью, поскольку в давние времена бурые медведи здесь явно жили", - добавил Виктор Демянчик.

Биосферный резерват "Прибужское Полесье" расположен в бассейне реки Западный Буг на территории Брестского и Малоритского районов, на границе с Польшей и Украиной. Его площадь составляет более 48 тыс. га. Территория имеет официальный статус биосферного резервата ЮНЕСКО и является частью трансграничного биосферного резервата "Западное Полесье". Лесные экосистемы Прибужского Полесья по возрасту, степени сохранности и разнообразию сравнимы с лесами всемирно известной Беловежской пущи.-0-

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