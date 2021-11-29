Бывшая почтовая станция XIX века в Городокском районе продана на аукционе

29 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здания и сооружения бывшей почтовой станции первой половины XIX века в Городокском районе проданы на аукционе комитета "Витебскоблимущество" почти за Br1,6 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Объект является памятником историко-культурного наследия, расположен в деревне Кузьмино на 25-м км автодороги граница РФ (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины. Балансодержателем недвижимости является РУП "Витебскавтодор", которое реконструировало строения в 2010 году под объект придорожного сервиса.

Интерес к строениям проявили два покупателя. В результате торгов цена поднялась более чем в 10 раз, победитель определился на 23 шаге аукциониста. Им оказался местный житель, который намерен сохранить сервисную специализацию объекта.

В состав лота включены три здания (бывшие станционный дом, флигель для ямщиков и каретная) 1848 года постройки общей площадью почти 310 кв.м, а также объекты инфраструктуры и земельные участки размером около 0,3 га. В ходе реконструкции, проведенной "Витебскавтодором", станционный дом переоборудован под кафе с банкетным залом на 16 мест и мини-баром. Бывший флигель для ямщиков преобразился под мотель на 5 мест с одно- и двухместными номерами. Кроме того, на объекте придорожного сервиса организованы гостевая стоянка для легковых автомобилей на 6 машино-мест и охраняемая стоянка для грузового транспорта и автобусов. Благоустроена прилегающая территория, созданы площадки отдыха, пешеходные дорожки, организовано освещение и подсветка с использованием современных материалов. С 2010 года объект дважды сдавался в аренду. Затем в 2018 году недвижимость выкупил инвестор, однако впоследствии не выполнил условия аукциона. Памятник был возвращен балансодержателю и повторно выставлялся на торги в 2021 году. Единственное обязательное условие продажи осталось неизменным - осуществление предпринимательской деятельности с использованием недвижимости.

По словам начальника управления по распоряжению госимуществом комитета "Витебскоблимущество" Павла Лукьянова, в 2021 году на продажу выставлялись всего два подобных объекта (после изъятия у покупателей из-за невыполнения условий аукциона). Как правило, новые собственники добросовестно выполняют свои обязательства. Кроме того, местные власти всегда готовы пойти навстречу инвесторам при наличии объективных причин в случае нарушения сроков реализации проектов с использованием бывших коммунальных зданий и сооружений.

Всего с начала года на аукционах "Витебскоблимущество" продано 100 объектов на сумму около Br2,7 млн. При этом сохраняется тенденция реализации недвижимости на торгах с установлением начальной цены продажи 1 БВ. Таким образом удалось привлечь новых собственников на 59 неиспользуемых объектов.-0-