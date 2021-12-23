Бывший пожарный пост в Ельске и комплекс зданий в Калинковичах обрели новых собственников

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комитетом "Гомельоблимущество" на предновогодней распродаже реализованы первые два объекта, сообщили БЕЛТА организаторы торгов.

Новые собственники появились у двух государственных объектов. В Калинковичах продан комплекс зданий и сооружений площадью 1922 кв.м. Он выставлялся на торги по оценочной стоимости, приобретен за Br544 тыс. Второй объект - здание пожарного аварийно-спасательного поста в Ельске. Этот объект прошел все этапы понижения цены и был продан за одну базовую величину (Br29) единственному претенденту.

Еженедельно на торгах, организуемых и проводимых комитетом "Гомельоблимущество", своего покупателя находят неиспользуемые, временно выпавшие из экономического оборота объекты недвижимости.

По вопросам участия в торгах можно обращаться по телефонам биржи: (+375 17) 309-37-44, (+375 17) 309-32-49, комитета "Гомельоблимущество": (+375 232) 50-66-43, 50-69-49. Больше информации о предлагаемых объектах - на сайте комитета в разделе "Недвижимое имущество".-0-