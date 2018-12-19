БЖД вручила подарки воспитанникам Ждановичской школы-интерната

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Белорусской железной дороги во время акции "Наши дети" встретилось с учащимися Ждановичской специальной общеобразовательной школы-интерната, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Железнодорожники поздравили ребят с наступающим Новым годом, а Дед Мороз и Снегурочка вручили им сладкие подарки. Творческие коллективы столичного Дворца культуры и спорта железнодорожников подготовили праздничную программу. Перед ребятами выступили заслуженные любительские коллективы: ансамбль эстрадного танца "Озорные огоньки" и цирковая студия "Белая Русь", а также образцовый ансамбль народного танца "Цягнічок", брейк-данс команда "Повер Ренджер".

Это уже пятый год, когда управление магистрали в преддверии Нового года встречается с воспитанниками Ждановичской школы-интерната и дарит им подарки. Кроме того, в этом году Белорусская железная дорога окажет учреждению спонсорскую помощь в размере Br5 тыс. для укрепления материально-технической базы. "Также решение об оказании спонсорской помощи ребятам из Ждановичской школы-интерната в рамках своей благотворительной программы приняло акционерное общество "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс", в состав которой входят железнодорожные администрации России, Казахстана и Беларуси", - отметили в пресс-центре БЖД.

Для организаций Белорусской железной дороги участие в новогодней благотворительной акции "Наши дети" стало доброй традицией. Ежегодно железнодорожники посещают подшефные учреждения, оказывают им спонсорскую помощь, организовывают концертные программы. Нынешний новогодний благотворительный марафон стартовал 10 декабря и продлится по 11 января 2019 года.

В прошлом году за время проведения акции организации БЖД посетили около 50 различных учреждений во всех регионах Беларуси: детские дома, школы, социально-педагогические центры, побывали в гостях у многодетных и малообеспеченных семей. Материальная помощь на общую сумму около Br57 тыс. была оказана почти 2 тыс. детей.-0-