Частям 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Гродно вручены боевые знамена

2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде состоялось торжественное вручение боевых знамен частям, входящим в состав соединения, передает корреспондент БЕЛТА.

Боевые знамена 202-му отдельному гвардейскому механизированному батальону и 350-й группе артиллерии 6-й ОМБР вручил командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Хренин. Он также передал командирам частей соответствующие грамоты.

Виктор Хренин

"Это значимое событие для воинской части. Символично, что знамена вручаются в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Боевое знамя стало для всех нас одним из символов Победы", - отметил Виктор Хренин. Он подчеркнул, что на знаменах уже имеются боевые ордена. Это не случайно, ведь две эти воинские части - правопреемники частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны.

Командующий войсками выразил уверенность, что боевые знамена, как символ доблести и чести, будут сплачивать воинский коллектив, нацеливать его на выполнение задач и успешную боевую подготовку.

"Боевое знамя - главнейший символ воинской части. Поэтому сложно переоценить значимость его вручения для военнослужащих. Положительно это событие скажется и на морально-психологическом состоянии, и боевом духе личного состава. Мы можем еще более качественно выполнять задачи по предназначению, а также решать вопросы боевой и мобилизационной готовности", - подчеркнул командир 202-го отдельного гвардейского механизированного батальона Максим Вольфович.

Боевые знамена подразделений будут храниться в штабе соединения.

В Вооруженных Силах 2 декабря начался учебный год. К важной дате приурочили и торжественные ритуалы: вручение боевых знамен состоялось в нескольких частях ЗОК, в том числе в 11-й гвардейской отдельной механизированной бригаде в Слониме.-0-

Фото Леонида Щеглова