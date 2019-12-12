12 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Частную школу планируют построить в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель генерального директора ЗАО "Серволюкс Агро" Александр Ободзинский. Данная компания выступает инициатором и заказчиком проекта будущей школы.

Планируется, что частная школа появится на улице Сурганова, неподалеку от Печерского лесопарка. "На данном участке мы хотим разместить двухэтажное здание самой школы, а также теневой навес для первоклассников, игровую площадку для учеников 1-4-х классов, зону отдыха для учеников средних и старших классов. Будут оборудованы технические площадки, - поделился подробностями проекта Александр Ободзинский. - За ограждением - парковка, в том числе для велосипедов, место для высадки и посадки учеников".

На первом этаже будут размещаться кабинеты для занятий младших классов, вестибюль, гардероб, медицинский и пищевой блоки, актовый зал. На втором этаже будут учебные кабинеты для средних и старших классов, информационно-технический центр и административные помещения. Учебное заведение будет рассчитано на 88 детей, в каждом классе по 8 человек. Вход в учебную зону младших классов будет отдельный, изолированный от основного. Кроме того, на территории учебного заведения будет обеспечена безбарьерная среда: установлены пандусы и специальный подъемник, оборудованы санузлы.

"Примеры таких однолинейных школ успешно работают в Минске. Небольшая наполненность классов позволит учителю работать с каждым учеником индивидуально, не пропуская важных моментов в усвоении материала. Обучающий процесс будет строиться по новым методикам", - резюмировал Александр Ободзинский.

В Могилевском горисполкоме состоялась презентация проекта, сейчас проходят общественные обсуждения, которые продлятся до 28 декабря. После этого будут определены сроки его реализации.-0-