Частный бизнес должен активнее подключаться к теме импортозамещения в промышленности - Огородников

16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Частный бизнес должен активнее подключаться к теме импортозамещения в промышленности. На этом сделал акцент заместитель министра промышленности Александр Огородников на выставке-семинаре в ОАО "Гомсельмаш" по вопросам импортозамещения комплектующих изделий и материалов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Огородникова, тема импортозамещения актуальна для любого предприятия. "За последние 10 лет в республике проделана достаточно серьезная работа в этом направлении. Первые шаги были облегчены - фактически подбирали самые легкие варианты, которые были на поверхности. Сейчас с учетом проделанной работы перед нами стоят более сложные задачи. И в этом плане инженерная мысль должна работать в комплексе с экономической. Разработать изделие - только часть задачи, важно, чтобы оно было конкурентоспособно на рынке по цене и качеству. Главный результат - продажи, а не гордость за создание новой продукции. Должны звучать вопросы цены, качества и новизны. Хотелось бы, чтобы к этой теме активнее подключался частный бизнес - большой, средний, малый, чтобы частники не боялись работать с государственными ОАО", - подчеркнул Александр Огородников. Он также отметил, что есть немало положительных примеров государственно-частного партнерства. Цель таких компаний - не только выйти на конвейеры крупных предприятий, но и произвести импортозамещающую продукцию, которую смогут реализовывать и на экспорт.

Организации Минпрома за 5 лет провели 1385 импортозамещающих мероприятий. "Это значительный объем работы, который позволил сэкономить $280 млн. На 2021 год запланировано 265 мероприятий. Если удастся все реализовать, то расчетная цифра экономии превысит $100 млн. По итогам 2020 года импортоемкость продукции Минпрома - 32%. Цифра неплохая, но есть куда двигаться", - сказал заместитель министра промышленности.

Александр Огородников также отметил, что "Гомсельмаш" по праву считается одним из лидеров отрасли по инновационным разработкам, поэтому призвал участников семинара к дискуссии.

В семинаре участвуют более 100 представителей действующих и перспективных предприятий-поставщиков комплектующих со всей республики, в том числе представители малого и среднего бизнеса. Промышленники посетили постоянно действующую выставку и цеха предприятия, включая опытное производство. Мероприятия по обсуждению вопросов импортозамещения планируется также провести на МТЗ и МАЗ.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-

"Гомсельмаш" освоил более 820 импортозамещающих позиций за 10 лет