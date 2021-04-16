16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" освоил более 820 импортозамещающих позиций за 10 лет. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Новиков на выставке-семинаре по вопросам импортозамещения комплектующих изделий и материалов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Новикова, в нынешних условиях мировые кооперационные связи начали разрушаться. Возникает необходимость переходить на более замкнутый цикл производства у себя в республике, что демонстрируют многие европейские страны. "Практически вся продукция "Гомсельмаша" - импортозамещающая. В Беларуси больше никто не производит такую. У нас имеется весь спектр сельскохозяйственной техники, которая необходима практически любому фермеру при различной контурности полей. Выпуск импортозамающей продукции, которую произвели для белорусского потребителя с 2011 по 2020 год, суммарно можно оценить в $592 млн. Если бы эту технику закупали по импорту, то пришлось бы потратить $1,2 млрд. Экономический эффект существенный", - отметил он.

За последние 10 лет на "Гомсельмаше" освоили 823 импортозамещающие позиции, что позволило сэкономить $133 млн. Среди новшеств - ряд позиций гидрооборудования, резинотехнические изделия, электрооборудование, крепежные изделия, элементы интерьера и экстерьера кабины, частично металлопрокат и др.

На предприятии согласована стратегия развития до 2030 года. Она предусматривает освоение новых и модернизацию типовых моделей агротехники, а также пересмотр комплектации. "Если ранее мы шли от минимума к максимуму: создавали базовую модель и наполняли ее далее опциями, то сейчас пересмотрели этот принцип и идем от максимума к минимуму. Покупатель заказывает максимальную комплектацию - выпускаем, если нужна минимальная - рассматриваем варианты. И эта стратегия предусматривает серьезную работу по импортозамещению", - отметил генеральный директор. К примеру, сегодня на конвейере одновременно собирают 4 зерноуборочные самоходные машины и пять кормоуборочных. Отчасти их производство обусловлено и поставками зарубежных комплектующих, а выпуск импортозамещающих материалов, деталей и узлов снял бы определенные вопросы в этом плане.

Предприятие является основным поставщиком зерно- и кормоуборочной техники в Беларуси, а также зарубежные рынки. Наравне с традиционными сегментами экспорта, расширяется география поставок в страны Африки, а также Бразилию, Аргентину и др.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-