Частный сектор Гомеля полностью оснастят контейнерами для раздельного сбора мусора в 2020-2021 годах

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Частный сектор Гомеля планируют полностью оснастить комплектами контейнеров для раздельного сбора мусора в 2020-2021 годах, сообщил сегодня журналистам директор КУП "Спецкоммунтранс" Валерий Ткачев, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Ткачев отметил, что в областном центре продолжают оснащать частный сектор комплектами контейнеров - для раздельного сбора мусора и для смешанных отходов. Первыми улицами, где были расставлены такие комплекты, стали Кирова, Полесская, Лепешинского, Богдана Хмельницкого, Крупской. В настоящее время уже практически завершили расстановку комплектов контейнеров по улицам Луначарского, Зайцева, Ильича, Советской, Пролетарской, Бочкина и др.

"Подали документы на продолжение финансирования этого проекта. Планируем в течение 2020 и 2021 годов весь частный сектор оснастить комплектами контейнеров для раздельного сбора", - добавил Валерий Ткачев. По его словам, желтые контейнеры (для ВМР) будут уже не на 120 л, а на 240 л, и вывозить их планируют не раз в неделю, а раз в месяц. Контейнер для смешанных отходов останется на 120 л, его будут забирать два раза в неделю.

Руководитель "Спецкоммунтранса" отметил, что с начала эксперимента ситуация с раздельным сбором отходов несколько изменилась в частном секторе в лучшую сторону. "Активность есть. Однако еще не все жители понимают важность сортировки мусора. Некоторые, даже получив контейнер, выставляют отходы в пакетах", - уточнил Валерий Ткачев.

Говоря о раздельном сборе мусора в многоэтажных домах, он обратил внимание, что даже на небольшой кухне можно организовать сортировку - хотя бы в два пакета. Содержимое одного отправляется в контейнер для смешанных отходов, второго - для вторичных материальных ресурсов: пластмассы, макулатуры, текстиля и т.д. "Содержимое этого контейнера после вывоза с площадки идет на досортировку на сортировочный завод, где распределяется по видам и отправляется на переработку", - рассказал директор. Кроме того, на площадках в городе есть контейнеры для стекла, для пластмассы с круглым отверстием. Директор обратил внимание, что из контейнера для ВМР в Гомеле примерно 56-60% годно для переработки.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Гомельского горисполкома Павел Млынарчик сообщил, что в 2019 году в Гомеле собрали 61 тыс. 209 т вторичных материальных ресурсов. "Макулатуры Гомель собрал более 24,5 тыс. т, стекла - 25 тыс. т, полимерных отходов - свыше 5,6 тыс. т, отходов изношенных шин - 2,72 тыс. т, отработанных масел - 889,7 т, отходов электрического и электронного оборудования - 2,31 тыс. т", - рассказал он. Доведенное задание областной центр выполнил на 103%.-0-