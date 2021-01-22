Червяков предложил Брестской области создать производственно-логистический пояс

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Производственно-логистическое направление является одним из конкурентных преимуществ Брестской области, поэтому его необходимо развивать. Такое мнение высказал сегодня во время обсуждения в Брестском облисполкоме проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы министр экономики Александр Червяков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы потенциала регионов, их конкурентных преимуществ - это та база, на которую мы должны делать акцент. Брестчина имеет уникальные возможности: она находится на границе Евросоюза и Евразийского пространства, и это преимущество нужно использовать. Нужна программа по созданию производственно-логистического пояса. Вдоль границы должны создаваться предприятия, которые будут и перерабатывать, и осуществлять перевалку грузов. Эту работу нужно начинать. И если у вас будут появляться привлекательные предложения для инвесторов, мы через госинвестпрограмму готовы оказать всяческую помощь в развитии инженерной инфраструктуры под конкретные проекты", - сказал министр.

Одним из основных резервов роста экономики региона он назвал развитие АПК.

"На Брестчине производят 20% сельхозпродукции страны, на область приходится 23% экспорта продуктов питания. Поэтому основной упор в развитии региона - на привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс. Сегодня в этом направлении предложено к реализации более 90 проектов с объемом инвестиций свыше Br1 млрд", - отметил Александр Червяков. Также в числе приоритетных направлений развития области - текстильная и швейная отрасли, деревообработка, производство мебели. При этом предприятия должны ориентироваться на рост экспорта готовых изделий, а не сырья и полуфабрикатов.

Представляя основные положения программы социально-экономического развития на предстоящую пятилетку, Александр Червяков заметил, что это пока лишь контуры будущей программы, которую еще предстоит обсудить и закрепить на Всебелорусском народном собрании. Вместе с тем документ достаточно обширный и охватывает практически все сферы жизнедеятельности. Работа над проектом продолжалась около двух лет, в ней были задействованы ученые, руководители предприятий, представители регионов, бизнес-сообщества, отраслевые ассоциации.

"Это результат совместного труда всех слоев, всех направлений, а не только труд чиновников. Это консолидированная позиция всех участников. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что здесь мы учли интересы практически всех слоев населения", - подчеркнул министр экономики.

Презентация проекта программы прошла в режиме видеоконференции. Во встрече приняли участие заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей, делегаты VI Всебелорусского народного собрания.-0-