Червяков: у каждого региона должен быть свой уникальный бренд

3 июня, Минск, /Корр. БЕЛТА/. У каждого региона должен быть свой уникальный бренд. Об этом сегодня заявил министр экономики Александр Червяков на заседании Полоцкого райисполкома во время обсуждения проекта комплекса мер по развитию Полоцкого района на период до 2025 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"В прошлой пятилетке мы ушли от огульного планирования развития регионов. У каждого района должна быть своя дорожная карта, свой экономический путь с учетом особенностей и специфики развития. Речь идет о промышленных возможностях, географическом расположении, человеческом потенциале конкретной административно-территориальной единицы и многих других факторах", - подчеркнул Александр Червяков.

У Полоцкого района есть свои уникальные возможности, которым необходимо задать масштабный вектор развития. Разработанный комплекс мер имеет целевой характер и направлен на раскрытие туристического и историко-культурного потенциала региона, а также на создание комфортных условий для жизни населения и пребывания туристов.

По словам министра, перспективы развития туризма в Полоцком районе обсуждаются не первый год. "Меры, предусмотренные документом, станут толчком для запуска бренда Полоцкого региона как туристического и историко-культурного центра. Благодаря комплексной и последовательной работе появится инфраструктура и новые рабочие места, улучшится качество питьевой воды, повысится доступность медицинской помощи и образования. Такие подходы к созданию узнаваемого собственного регионального облика необходимо экстраполировать на каждый район страны", - сказал он.

Комплекс мер включает более 80 мероприятий. На его реализацию, как отметил Александр Червяков, в целом необходимо около Br260 млн.

Разработка данного документа велась совместно с Минфином, Министерством спорта и туризма, Минкультуры, Министерством образования, Министерством жилищно-коммунального хозяйства и др.

Представители данных ведомств сегодня приняли участие в заседании Полоцкого райисполкома. По результатам обсуждения комплекса мер и последующей доработки планируется его утверждение на уровне правительства.-0-