Четвертый автомобильный мост через Неман в Гродно будет открыт в июле

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Четвертый автомобильный мост через Неман в Гродно планируется открыть для движения в июле. Такая информация была озвучена во время знакомства с ходом работ на объекте главы Администрации Президента Игоря Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно под автомобильный мост реконструируют построенный более 40 лет назад железнодорожный мост, который возводился по инициативе военных в качестве резервного объекта. Некоторое время он стоял заброшенным. Затем было принято решение изменить назначение моста: он станет частью нового большого кольца вокруг Гродно. С ходом работ на объекте ознакомился Игорь Сергеенко.

"Уникальный проект, пример рачительного отношения к не используемым ранее сооружениям. Был заброшенный железнодорожный мост, который благодаря инициативе местных властей, таланту проектировщиков, труду мостовиков, буквально за полтора года стал прекрасным и, самое главное, очень востребованным для города объектом", - отметил Игорь Сергеенко. Он обратил внимание, что новостройка поможет не только перераспределить транспортные потоки, как городские, так и транзитные, но и позволит приступить к реконструкции других мостов через Неман.

Этот мост - один из самых высоких в стране. Высота над уровнем Немана - около 32 м. Длина объекта составит около 240 м, ширина - 17,5 м. Проектом предусмотрены две полосы движения в каждую сторону. Уже уложены широкие и комфортные тротуары, велодорожка. Установлены опоры и для контактной сети троллейбуса. Сейчас активно ведется работа по устройству покрытий мостового полотна, монтажу ограждений, благоустройству территории.

Работы на объекте, отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко, идут по графику. Сдать мост планируется к июлю. "Значение всего объекта сложно переоценить. Он станет частью большого кольца вокруг Гродно, которое определит стратегию развития областного центра на ближайшие 50-70 лет", - отметил он. В перспективе также планируется возвести еще один мост через Неман.-0-

Фото Леонида Щеглова