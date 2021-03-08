Четвертый народный чемпионат по парению в бане пройдет в Минске 27 марта

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Футбольном манеже Минска 27 марта пройдет четвертый белорусский народный чемпионат по парению в бане, отмененный в прошлом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом БЕЛТА рассказали организаторы мероприятия.

"Ожидалось, что в 2021 году пройдет юбилейный фестиваль, однако пандемия подкорректировала планы. Стараемся проводить мероприятие ежегодно для приобщения людей к здоровому образу жизни и активному отдыху, сохранению банных традиций и повышению уровня мастерства проведения банно-оздоровительных процедур, - рассказали организаторы. - Чтобы люди перенимали друг от друга опыт парения, мероприятие проводим как для профессионалов, так и любителей".

Участники соревнования будут работать по индивидуальной программе, чтобы широко продемонстрировать различные методики и техники парения. Для наблюдения за выступлениями в павильоне установят баню с прозрачным фасадом.

Профессиональное жюри оценит участников по таким критериям, как подготовка парной к работе, навыки владения веником и аксессуарами, массажные техники и другое.

Кроме того, с 25 по 27 марта будет работать выставка "Деревянное и каркасное домостроение" и "Баня. Сауна. СПА". Гостям мероприятия организуют показательные парения, мастер-классы и практические консультации на различные темы. На выставке также можно будет получить ценные советы, обменяться опытом, узнать об уходе за телом, массаже, траволечении и другом.-0-