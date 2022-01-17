Четыре купели организуют для желающих окунуться на Крещение в Гомеле

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Четыре купели организуют для желающих окунуться на Крещение 19 января в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую епархию.

Традиционно крупнейшими в областном центре станут купель на набережной реки Сож в районе Киевского спуска, где можно будет окунуться с 11.00 до 15.00, и в пляжной зоне слева от пешеходного моста через Сож (с 10.00 до 21.00).

Жителям Советского и других районов может быть удобна купель в урочище Шведская горка на спасательной станции "Западная". Здесь можно будет окунуться под контролем спасателей с 10.00 до 21.00.

Также с 10.00 до 21.00 можно будет приобщиться к крещенской традиции на Новобелицком пляже.

По традиции в этих местах будет обустроена необходимая инфраструктура.-0-