Четыре лесхоза Могилевской области приступили к сбору березового сока

11 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Четыре лесхоза Могилевской области приступили к заготовке березового сока. Работы начали почти на три недели раньше обычного, рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель гендиректора по идеологической работе Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Шах.

"Сейчас заготовку сока начали в Глуске, Бобруйске, Осиповичах и Белыничах. На этой неделе к работе планируют подключиться еще два лесхоза в Быхове и Могилеве. Обычно сбор сока начинается в конце марта - начале апреля, однако зима в этом году сдвинула привычные графики", - поделился Сергей Шах.

Так, в Белыничском лесхозе собирать березовый сок начали в середине прошлой недели. Сегодня первых 16 т продукции поступило на переработку на Быховский консервно-овощесушильный завод.-0-