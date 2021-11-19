Четыре райбольницы Витебской области возобновят обычный режим работы

19 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Медучреждения Витебской области продолжают возвращаться к привычному ритму работы после лечения ковидных пациентов, сообщили БЕЛТА в главном управлении по здравоохранению облисполкома.

В связи со стабилизацией эпидситуации и для оказания своевременной медицинской помощи местным жителям несколько больниц в райцентрах выводят из красной зоны. Так, Бешенковичская, Дубровенская, Россонская и Шумилинская центральные районные больницы с 20 ноября возобновят оказание медпомощи в стационарах по профилю отделений.

Со следующей недели после дезинфекции переведут в обычный режим работы Витебский областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств.-0-