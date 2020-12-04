4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Четыре спортивно-игровых комплекса построили в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

В каждом районе областного центра открыты полноценные комплексы для детей и подростков. Здесь на открытом воздухе создано пространство для игры, занятий и тренировок. Для самых маленьких - качели, замковые комплексы, гуляя между башнями которых мальчишкам и девчонкам приходится преодолевать полосы препятствий, развивать сноровку и ловкость. После успешно пройденного пути - счастливые возгласы при спуске с веселых горок.

Для подростков - воркаут-зона. Правда, местным эквилибристам для полноценных занятий придется подождать подходящих погодных условий. Дворовые чемпионы могут сыграть в футбол или баскетбол. Для безопасности малышей игровое поле окружено специальным ограждением.

Предусмотрена и зона с тренажерами. Это более десятка комплексов для упражнений и укрепления разных групп мышц. В желающих потренироваться недостатка нет. К слову, не упускают возможность размяться и родители непосед.

На всей площади комплексов - антитравматическое покрытие. Взрослые, сопровождающие маленьких непосед, могут отдохнуть на скамейках. Возле комплексов - ряды саженцев, на территории установлены урны.

В Советском районе место для детского городка определили в Любенском микрорайоне. В Центральном - недалеко от каскада озер в границах улиц Каменщикова и Бородина. На днях завершили возведение площадок в Новобелицком (у пересечения улиц Кристалловская и Белицкая) и Железнодорожном (у пересечения улиц Ефремова и Народного ополчения) районах. С каждым часом эти территории набирают популярность.

С самого утра здесь больше малышей с молодыми мамами в декрете, ближе к полудню атакуют территорию возвращающиеся с уроков школьники. Вечер - время всех желающих разных возрастов, не пустуют эти места и ближе к полуночи.

В 878-й День города председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей передал руководству Гомеля сертификат на Br1 млн для строительства четырех спортивно-игровых площадок. Задача по их обустройству выполнена.-0-